Anzeige

Die Notenbanken und Regierungen stützen mit ihren fiskal- und geldpolitischen Stimulierungen die Wirtschaft in noch nie gekanntem Ausmaß vor der Corona-Krise. An den Aktienmärkten wird bereits eine „V“-förmige Erholung der Weltwirtschaft erwartet, der Nasdaq etwa steht am Rekordwert bei mehr als 10.000 Punkten. Die Edelmetalle konnten zwar auch profitieren, aber Silber scheiterte immer wieder an wichtigen Widerständen – gelingt bald der Ausbruch?