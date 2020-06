DAX: Bärischer Druckaufbau voraus? Rekordhoch bei US-Corona-Infektionen (Espresso 26.6.20)

In Deutschland gibt es gleich zwei Insolvenzfälle, die aber unterschiedlicher nicht sein können. Es kann sein, dass Wirecard eigentlich ein Unternehmen ist, das niemals Gewinne gemacht hat und es nu so hat aussehen lassen, als wäre das der Fall gewesen. Der schwerste Fall von Wirtschaftskriminalität in der jüngsten Vergangenheit hat jetzt dazu geführt, dass Wirecard quasi nichts mehr wert ist - die Aktie ist zum Spielzeug von Kurzfrist-Tradern geworden.

Mehr dazu auf

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/dax-baerisch ...