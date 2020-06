Gleich zwei Mal war an der Frankfurter Börse gestern von einer Insolvenz die Rede, die Fälle aber könnten unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite der Zahlungsdienstleister Wirecard, der niemals Gewinne gemacht hat, aber es hat so aussehen lassen, als wäre dies der Fall gewesen. Der schwerste Fall von Wirtschaftskriminalität in der jüngeren Vergangenheit hat dazu geführt, dass Wirecard quasi nichts mehr wert ist - die Aktie aus dem Deutschen Aktienindex ist zum Spielzeug von Tradern verkommen. Dem DAX selbst konnten die Wirren um das Fliegengewicht Wirecard nichts anhaben. Die erfolgreiche Verteidigung der 12.000er Marke und die Trendumkehr im gestrigen Handelsverlauf machen Mut für die kommenden Handelstage.

Eine Insolvenz hätte es auch bei der Lufthansa geben können, aber im Gegensatz zu Wirecard ist die Lufthansa ein gesundes Unternehmen, dessen Geschäftsmodell nach dem Corona-Ausbruch quasi vom Staat "verboten" wurde. Dem Vorstand, der gestern in der außerordentlichen Hauptversammlung erfolgreich für ein staatliches Rettungspaket warb, ist nichts vorzuwerfen, was zu der Krise geführt hätte, in der die Lufthansa jetzt steckt. Jetzt wird es wichtig sein, dass auch Verdi und die Gewerkschaft der Piloten dem Unternehmen entgegenkommen. Stellen sie sich quer, könnten betriebsbedingte Kündigungen die Folge sein. Einigt man sich, käme der Lufthansa weltweit in sozialer Hinsicht eine Vorreiterrolle zu. Man könnte durch die Krise kommen, ohne dass man große Teile der Belegschaft entlassen muss. Ob die Lufthansa in den kommenden Jahren die sozialen Aspekte mit der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit wird vereinen können, bleibt abzuwarten. Die Talfahrt der Lufthansa-Aktie zumindest ist über acht Euro gestoppt.