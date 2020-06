Diese soeben veröffentlichte News ist zweifelsohne ein extrem wichtiger Schritt in der Firmengeschichte, aber es gibt noch weitere Gründe, warum die Aktie dieses Unternehmen unbedingt in ein gut diversifiziertes Portfolio gehören sollte.

Allein das Management von InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW), das mit “NASDAQ-Kapazunder” aus der Biotechbranche gespickt ist, würde meiner Meinung nach ein Investment auf diesem Niveau rechtfertigen. Mit meiner Meinung bin ich in guter Gesellschaft, denn das von der Milliardärin Ruth Parasol kontrollierte Unternehmen Tamar Innovest Limited hat zuletzt seinen Aktienbestand erheblich aufgestockt (Innocan Pharma Announces Closing of $5.1 Million Prospectus Offering of Units). Tamar kontrolliert nun rund 20% aller InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW)-Aktien.

Soeben veröffentlichte InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) einen wichtigen Meilenstein für das junge Unternehmen:

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) gibt die Ergebnisse der ersten klinischen Dermal-Studie der Relief & Go ™ – und Shir ™ -Produktlinien bekannt. In der doppelblinden, randomisierten, kontrollierten Studie wurde der Toleranzgrad des Schlafmaskenprodukts des Unternehmens bewertet und hat gezeigt, dass das Produkt nicht hautreizend ist. Der Vertragshersteller von InnoCan für dieses Produkt, Fancystage, befindet sich mit der Einführung der ersten Derma-Cosmetic-Produkte von InnoCan in einem fortgeschrittenen Produktionsstadium.

Wir glauben, dass uns unser Ansatz zur Herstellung hochwertiger Produkte in einer hochmodernen Anlage mit allen erforderlichen Zertifizierungen einen mehreren Milliarden-EURO-Markt öffnen wird. IRIS BINCOVICH, MITBEGRÜNDERIN UND CEO VON INNOCAN PHARMA (WKN: A2PSPW)

InnoCan befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehreren Distributoren, unter anderem in der Schweiz, in Deutschland, Großbritannien, Hongkong und den USA, und erwartet die ersten Musterlieferungen bereits im Juli 2020.

Diese klinische Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Clinical Investigation Plan (CIP) durchgeführt und stand im Einklang mit den Hauptprinzipien der ICH GCP, Helsinki-Erklärung. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten die Sicherheit und Hautverträglichkeit der Cannabidiol-Derma-Kosmetik -Produktlinie von InnoCan. NIR AVRAM, CTO INNOCAN PHARMA (WKN: A2PSPW)

NEWS-FAZIT

Der Abschluss der klinischen Studien öffnet einen Multimilliarden-Markt für das Unternehmen. In wenigen Tagen sollen erste Lieferungen an potentielle Großhändler erfolgen. Danach kann sich der Erfolg schnell einstellen und das Startup sollte sich in einen schnell wachsenden “Umsatzgaranten” transformieren, wenn die Produkte das halten, was sie versprechen.

Der Ansatz von InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW), diese in einer hochmodernen Anlage mit allen notwendigen Zertifizierungen produzieren zu lassen, gibt auch den Abnehmern die Sicherheit einer konstanten Produktqualität und sollte sich umsatzfördernd auswirken.

Einen weiteren Grund, warum ein Investment in InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) möglicherweise gerade jetzt Sinn machen könnte, liefert Iris Bincovich in einem Tweet:

Evox Therapeutics unterzeichnete eine 1,2 Milliarden schwere Zusammenarbeitsvereinbarung mit Eli Lilly hinsichtlich der Forschungen der systemischen Abgabe von RNA-Interferenz- und Antisense-Oligonukleotid-Medikamenten zur Erreichung der Ziele des Zentralnervensystems unter Verwendung von Exosomen. Dieser Deal folgte einer anderen Vereinbarung mit Takeda Pharma (882 Mio. USD) mit der faktisch gleichen Zielsetzung.

Exosomen gewinnen also zunehmend an Bedeutung: Hoch dotierte Verträge werden geschlossen.

Auch InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) ist in der Exosomenforschung aktiv. Der Ansatz ist vielleicht aber noch ein wenig spektakulärer als bei Eli Lilly und Takeda. Lesen Sie ein paar Zeilen weiter und Sie sollten verstehen, warum ich dieser Meinung bin.

INNOCAN PHARMA CORP.*

Kein Wunder, dass diese Firma ein Milliardärsinvestment erfahren durfte. Kaum ein anderes Smallcap-Unternehmen bietet so großartige Aussichten, weder im Pharma- noch im “Over The Counter”-Sektor. Die Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten und wissenschaftlichen Koryphäen entwerfen ein spannendes und gleichzeitig gewinnverheißendes Gesamtpotential für den Anleger.

EXOSOMEN: WUNDERWAFFE GEGEN COVID-19?

Diese News brachte das Unternehmen InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) in den Fokus der Anleger:

InnoCan Pharma Collaborates with Tel Aviv University to Develop a New Revolutionary Approach to Treat the COVID-19 Corona Virus with Exosomes-Loaded CBD

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) möchte gemeinsam mit der Universität von Tel Aviv eine Behandlungsmethode gegen Covid-19 erproben. Dazu werden Exosomen (Teilchen, bei der Entstehung von Stammzellen entstehen) mit CBD-Molekülen (aus der Cannabis Pflanze) „beladen”. Exosomen haben die überprüfte Eigenschaft, beschädigte Zellen im Körper zu finden und einen Reparaturprozess einzuleiten. CBD hat nicht nur die Eigenschaft, entzündungshemmend zu sein, es kann auch (nach neuesten Erkenntnissen) die “Pforte”, durch das der Virus in eine Zelle gelangt, blockieren. Mittels Inhalation soll die neuartige Kombination in die von Covid-19 angegriffene Lunge eingebracht werden und diese im besten Fall heilen.

MIT STAMMZELLEN + CBD GEGEN COVID-19 UND ALZHEIMER

InnoCan Pharma Collaborates with Tel Aviv University to Develop a New Revolutionary Approach to Treat the COVID-19 Corona Virus with Exosomes-Loaded CBD

Exosomen sind kleine Partikel, die bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Werden diese dem Körper zugeführt, dann gehen diese Partikel wie winzig kleine Raketen direkt zu kranken Zellen und starten einen “Reparaturprozess”.

Es gibt zahlreiche Beweise, dass eine Stammzellen- bzw. Exosomentherapie der Schlüssel gegen die Covid-19-Erkrankung sein könnte. Derzeit laufen allein in China drei klinische Versuche, aber auch in den USA gehen Forschungen in die selbe Richtung, und dies mit positiven Ergebnissen. Eine wegweisende klinische Studie des Christ Hospitals in Jersey City, New Jersey, USA, wurde unter dem Titel “Exosomen aus mesenchymalen Knochenmarkstammzellen zur Behandlung von schwerem COVID-19“ veröffentlicht“ (https://pubmed.ncbi.nlm).nih.gov/32380908/).

In dieser Studie wurde die Exosomenlösung „ExoFlo“ 24 Patienten intravenös verabreicht, die infolge einer Covid-19-Infektion weitgehend auf assistierte Beatmung angewiesen waren. Die Überlebensrate betrug 83% und insgesamt erholten sich 71% der Patienten (17/24) und / oder wurden nach durchschnittlich 5,6 Tagen nach intravenöser Verabreichung der Exosomen aus dem Krankenhaus entlassen

Erst kürzlich gab InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) bekannt, dass mit der Produktion der Exosomen unmittelbar begonnen wird (InnoCan Pharma enters into Letter of Intent to Develop and Produce Exosomes for use in its CBD loaded Exosome (CLX) treatments ). Iris Bincovich erklärt in einem Interview mit Proactive Canada, warum dies ein bedeutender Schritt für Innocan ist:

Prof. Offen will nun diese Exosomen mit Cannabis-CBD Molekülen beladen, um die zellheilende Wirkung der Exosomen um die Wirkung des CBDs zu erweitern. Nach Meinung der Wissenschaftler könne dies eine wirksame Behandlung sowohl von Covid-19 als auch aller anderen Lungeninfekte darstellen – verabreicht als Inhalation! Nasal verabreicht sieht Prof. Offen großes Potential in der Bekämpfung von Alzheimer, aber auch von Epilepsie, da Exosomen auch defekte Zellen im Gehirn erreichen können und CBD-bekannte Wirkungen bei diesen Erkrankungen zeigt.

MIT INJIZIERBAREM CBD GEGEN EPILEPSIE

Wenn man Dr. Google zum Thema medizinische Anwendung von CBD bemüht, stößt man unweigerlich auf das Thema Epilepsie. Leider ist es um die Bioverfügbarkeit von CBD nicht gut bestellt, da es zu einem überwiegenden Teil vom Körper wieder ausgeschieden wird, bevor es seine therapeutische Wirkung entfalten kann. Innocan und die Universität in Jerusalem beschreiten gemeinsam einen interessanten und erfolgsversprechenden Weg:

Eine einzigartige mit Cannabinoiden beladene Liposomplatform, die die gezielte kontrollierte Verabreichung von Cannabinoiden in den Blutkreislauf ermöglicht. Liposomen sind kugelförmige Vesikel, die aus einer oder mehreren Lipidschichten bestehen, die Arzneimittel durch das menschliche Gefäßsystem transportieren können. Liposomen sind eines der wichtigsten und erfolgreichsten bisher kommerzialisierten Abgabesysteme.

Entwickelt wurde diese Technologie vom Liposomen-Papst schlechthin:

Prof. Chezy Barenholz, ist der Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien, von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen.

Die zum Patent angemeldete Technologie kann eine erhöhte Bioverfügbarkeit ermöglichen, die auf ein bestimmtes Organ oder einen bestimmten Körperteil abzielt, und zwar mit präziser Zeit- und Dosierungskontrolle. Dies geht sogar soweit, dass man CBD mit einer kontinuierlichen Pumpe, ähnlich einer Insulinpumpe zuführen kann, sodass ein bedarfsmäßiges CBD-Level im Körper gewährleistet ist – speziell interessant bei Epilepsie-Patienten, bei denen CBD als Therapie Wirkung zeigt.

Symbolfoto



Derzeit gibt es ungefähr 15 von der FDA zugelassene liposomale Medikamente, und es ist bekannt, dass sich viele weitere in klinischen Studien befinden.

Die ersten durchgeführten Forschungen in Bezug auf die CBD-Injektion sind vielversprechend:

Es wurde eine hohe Beladung mit CBD erreicht. Die beladene Menge reicht zur Verabreichung einer therapeutischen Dosis aus.

Es wurden verschiedene Arten von liposomalen CBD-Formulierungen entwickelt, die möglicherweise auf eine Vielzahl klinischer Indikationen für die Verabreichung von CBD-Injektionen abzielen.

Die liposomalen Formulierungen können das Potenzial haben, eine kontrollierte Freisetzung von injizierbarem CBD zu ermöglichen.



PROMINENTE AKTIONÄRIN

Die Selfmade-Milliardärin Ruth Parasol, die ihre Milliarden als Gründerin von “Partygaming” (Partypoker) gemacht hat, ist der größte Aktionär von InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW).

Sie hält nun über das von ihr kontrollierte Unternehmen Tamar rund 20% an InnoCan Pharma.

Aber Ruth Parasol ist nicht nur Großaktionär von InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW), sondern bald wohl auch Großkunde. Tamar hat Innocan darüber in Kenntnis gesetzt, dass es die vertraglich vereinbarte Option auf das Recht der Lizenzierung der InnoCan-Formulierungen und des Know-hows für bestehende CBD-Produkte und auch neue CBD-Formulierungen, gemäß dem Kooperationsvertrag zwischen Tamar und InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW), auszuüben gedenkt (NEWS). Die Produkte werden von InnoCan gemäß den Richtlinien von Tamar entwickelt, um eine neue Linie von CBD-Produkten unter der Marke Tamar herzustellen und zu vermarkten.

InnoCan hat Anspruch auf Vorauszahlungen für die Entwicklung neuer Produktformulierungen und auch auf SIGNIFIKANTE Lizenzgebühren.

Das gesamte Tamar-Team ist bestrebt, unsere Marke zu einer weltweit bekannten Erfolgsgeschichte zu machen. TAMAR-GESCHÄFTSFÜHRER RALPH BOSSINO

MITTEL OHNE ZULASSUNGSHÜRDEN: DER OVER THE COUNTER SEKTOR

Schneller Markteintritt, schnelle und hohe Absatzzahlen. Hier kommt Ruth Parasol ins Spiel.

MIT CBD GEGEN SCHMERZEN, SCHUPPENFLECHTE UND HÄMORIDEN

Wenn es auch kein Thema ist, das man beim Sonntagskaffee mit der Erbtante bespricht: Besonders interessant finde ich aber die Hämorriden-CBD Salbe, deren Formel ebenfalls zum Patent angemeldet ist (News). Onmeda schreibt: “Schätzungen zufolge haben fast 70 Prozent der Erwachsenen im Laufe ihres Lebens mindestens einmal Beschwerden durch vergrößerte Hämorrhoiden.”

Schmerzen sind im Leistungssport, durch die ständige Überbeanspruchung von Gelenken, Sehnen und Muskeln, die bedauerliche Regel. Die ebenfalls zum Patent angemeldeter Anti-Schmerzspray geht das Problem von drei Seiten an. Durch die Kombination dreier Wirkstoffe, Menthol, Magnesium und CBD, soll eine sehr effektive Behandlung möglich sein. Wobei zu erwähnen ist, dass Magnesium normalerweise nur oral eingenommen wird, aber durch eben die patentierte Formel kann es direkt durch die Haut zum Wirkungsbereich gelangen.

CBD-HAUTPFLEGEPRODUKTE



InnoCan Pharma hat kürzlich den Beginn der kommerziellen Produktion der CBD-Produktlinie in Portugal bekannt gegeben.

InnoCan Pharma announced the commencement of its Derma CBD line commercial production in Portugal

Das erste Produkt, das derzeit hergestellt wird, ist das zum Patent angemeldete Relief & Go CBD-Spray, eines der Flaggschiffprodukte von InnoCan, das vom Chief Technology Officer Nir Avram entwickelt wurde.



MANAGEMENT

Das Management dieses Unternehmens ist so hochkarätig, wie man es bei einem Pennystock wohl nicht vermuten würde:

Verantwortlich für die Entwicklung der Produkte ist ein echter Zampano auf diesem Gebiet. Der CTO von Innocan Pharmaceuticals ist Nir Avram. Er war zum Beispiel Mitglied des pharmazeutischen Innovationsteams bei Perrigo (NASDAQ: PRGO – Börsenwert 7 Milliarden USD). Er hält mehrere Patente.

Vorstandsvorsitzender Ron Mayron war im Top-Level-Management von Teva Pharmaceuticals (NASDAQ: TEVA – Börsenwert 11 Mrd. USD), dem größten Erzeuger von Generika weltweit. Der Gründer von Innocan Pharma, Yoram Drucker, war auch Gründer von zwei Biotech-Firmen mit NASDAQ-Listing: Pluristem (NASDAQ: PSTI Börsenwert 175 Mio. USD) und Brainstorm (NASDAQ: BCLI Börsenwert 155 Mio. USD). CEO Iris Bincovich ist ein “Think Big”-Profi und führte von einer Seniorposition die Hautpflegemarke Kamedis in die Internationalität.

Der wissenschaftliche Berater Prof. Chezy Barenholz ist Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien, von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen.

FAZIT:

Natürlich liegt kurzfristig der Hauptfokus auf Covid-19-Forschungen. Diese hat aufgrund der Aktualität natürlich eine sehr hohe Breitenwirkung. Dadurch erreicht InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) ein Anlegerpublikum, das diese Aktie auf den ersten Blick übersehen hätte. Das hochkarätige Management, das die Entwicklung des Unternehmens lenkt, sollte in der Lage sein, auch die weiteren Produkte und Entwicklungen ins rechte Licht zu rücken, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) schnell eine große Fangemeinschaft entwickeln könnte.

CEO Iris Bincovich ist der Mastermind der Cremes und Salben. Dadurch wird die Produkteinführung von “Relief” und Shir” ein großes Event für das Unternehmen sein. Vorverträge mit verschiedenen Unternehmen wurden schon geschlossen. In den selben Sektor fällt die “Milliardärsverbindung” zu Ruth Parasol, die ich ihnen eingangs schon beschrieben habe.

Die CBD-Liposomen-Injektion hebt ein großes Manko auf, das CBD-Konsumenten derzeit in Kauf nehmen müssen: die geringe Bioverfügbarkeit im menschlichen Körper! Erst mit einer hohen Bioverfügbarkeit kann CBD seine beinahe wundertätigen Wirkungen wirklich entfalten.

Hoffen wir auf ebenso wundertätige Wirkungen fürs Depot…

Ihr Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

