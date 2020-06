Schwellenländer-Unternehmensanleihen – wohin geht die Reise?

Das Schlimmste ist überstanden

Der größte derzeitige Risikofaktor ist eindeutig, wann die Pandemie letztlich unter Kontrolle gebracht werden kann. Die einzelnen Länder werden zwar unweigerlich unterschiedlich schnelle Fortschritte machen, wir rechnen in den kommenden Monaten aber mit einer zunehmend positiven Entwicklung. In den vergangenen Wochen wurden in einer Reihe von Ländern die Lockdown-Maßnahmen gelockert. Bemerkenswerterweise verzeichneten einige Schwellenländer wie China und Taiwan dabei die größten Erfolge.

Der (nicht so lange) Pfad zur Erholung ...