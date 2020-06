Horst Seehofer bleibt ein Drehhofer

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kneift und fällt wieder einmal um. Er verzichtet auf eine berechtigte Strafanzeige gegen eine Kampagne-Journalistin der linken Tageszeitung taz wegen eines unsäglichen Kommentars, in dem die Autorin deutsche Polizisten auf der Müllhalde entsorgen will. Laut linker taz-Aktivistin sollten Polizisten „streng genommen … nicht einmal in die Nähe von Tieren“ gelassen werden.

