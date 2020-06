Kann die Delivery Hero-Aktie ihren derzeit unterbrochenen Höhenflug in den nächsten Wochen auf 100 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Vision „Always delivering an amazing experience“ von Delivery Hero, des in mehr als 40 Ländern aktiven Betreibers von Online-Bestellformen für Essen, wurde in den vergangenen Monaten von den Börsianern gewürdigt. Im Zuge des Corona-Crashes stürzte die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) von ihrem damaligen Allzeithoch im Bereich von 80 Euro auf bis zu 55 Euro ab. Gestern, am 25.6.20 verzeichnete die Aktie bei 97,02 Euro ein neues Allzeithoch. Im frühen Handel des 26.6.20 notierte die Aktie bei 95,10 Euro im Minus.

Wegen der vom Analysehaus Jefferies & Company als bestechend eingeschätzten industriellen, strategischen und finanziellen Logik von Delivery Hero bekräftigten die Experten mit einem von 80 auf 113 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie ihren derzeit unterbrochenen Höhenflug in den nächsten Wochen auf 100 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.