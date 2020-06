Die Ratingagentur Scope führt regelmäßig Webinare für Investoren, Fondsselektoren und Berater durch. Aktuell sind Registrierungen zu vier Events möglich.

2. The role of quality in small cap investing

Wann: Mittwoch, 1. Juli 2020 - 11:00 Uhr

Gastsprecherin: Victoria MacLean, Investment Director, CFA, Aberdeen Standard Investment

3. Building a more resilient Global Equity portfolio for more uncertain times - what is to come

Wann: Donnerstag, 9. Juli 2020 - 12:00 Uhr

Gastsprecher: Christopher Lees, CFA, Senior Fund Manager, JO Hambro Capital

4. Managing for value and income globally as we enter Covid-19 phase 2

Wann: Donnerstag, 16. Juli 2020 - 16:00 Uhr

Gastsprecher: Giorgio Caputo, Senior Fund Manager, J O Hambro Capital Management

Rückblick: Sie haben eines der vergangenen Webinare verpasst? Kein Problem. Für die folgenden Portfolio Manager Konferenzen sind nun Replays verfügbar:

Zum Hintergrund: Portfolio Manager Konferenzen

Portfolio Manager Konferenz ist ein Online-Eventformat mit analytischem Tiefgang. Die Analysten der Scope Fondsselektion begrüßen ausgewählte Portfolio Manager zum Gespräch. Dabei werden die Themen und Aspekte adressiert und thematisiert, die auch im Ratingprozess für Fonds relevant sind. Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen für das Gespräch vor und auch während der Veranstaltung zu stellen.

Zum Hintergrund: Analyst Conference Calls

Beim Scope Analyst Conference Call können sich Investoren, Produktentscheider und Berater über die wichtigsten Parameter aktueller Scope Analysen, Studien und Methodiken informieren. Teilnehmer können nach einer kurzen Präsentation Fragen zum Fonds und zum Rating stellen.