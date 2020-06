Nel Asa, Bayer, Lufthansa – Grundlagen für ihr Depot

Wirecard beschäftigt weiterhin viele Aktionäre. Wir haben ja am Wochenende ein langes Video für euch online gestellt - hier - und dabei wollen wir es auch erstmal belassen. Denn es gibt viele spannende Aktien, die wir in unserem Börsenbrief abdecken. Am Dienstag haben wir den Anfang mit Nel Asa gemacht. Die Wasserstoff-Titel begleiten wir ebenfalls, wie natürlich Lufthansa, Bayer und weitere DAX-Titel. Am Wochenende wollen wir in einem Web-Seminar die wichtigsten Grundlagen für euren Börsenerfolg vermittlen. Wir nutzen einen Vormittag und erklären die Basics. Wo eröffne ich am besten ein Depot, wie handelt man, welche Produktgattungen sollte man kennen und was muss man als Börsianer beachten. Die kostenpflichtige Anmeldung zu unserem großen Basic-Trainingstag am 27.6 von 8.30 bis 12.30 Uhr könnt Ihr an info@feingold-research.com senden.

Die Themen sind z.b:

- wie funktionieren Bonus-Zertifikate, Discounter oder Aktienanleihen

- wie unterscheiden sich die Anlageprodukte

- langfristige Geldanlage mit Express-Zertifikate

- welche ETFs sind empfehlenswert

- Einsatz von spekulativen Produkten im Depot ( Turbos, Inliner etc. )

- welche Depots empfehlen wir…