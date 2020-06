DE30-Konsolidierung geht weiter

++ Die europäischen Aktien notieren zum Start der heutigen Sitzung höher ++ Der DE30 befindet sich in einer Seitwärtsbewegung ++ Laut Lagarde von der EZB „haben wir den Tiefpunkt der Corona-Krise hinter uns gelassen.” ++

Die europäischen Aktienmärkte versuchen, die gestrigen Gewinne auszuweiten. Die Investoren begrüßten die Tatsache, dass die EZB eine neue Einrichtung einführt, die den Notenbanken außerhalb des Euroraums bis Juni 2021 Euro-Liquidität zur Verfügung stellen wird. In der Zwischenzeit lockerten die US-Regulierungsbehörden die Beschränkungen für Investitionen großer Banken und erlaubten ihnen, in risikoreichere Anlagen wie Risikokapitalfonds zu investieren um den Aufbau von Bargeldsicherheiten gegen bestimmte Derivatgeschäfte zu vermeiden. Die Besorgnis über die negativen Auswirkungen einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen hielt jedoch an, nachdem die USA gestern 39.327 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet hatten, was einen neuen Tagesrekord darstellt. Außerdem stoppte der Gouverneur von Texas die Wiedereröffnung der Grenzen seines Bundesstaates, nachdem die Zahl der Fälle in den USA sprunghaft angestiegen war. Währenddessen sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass die Eurozone "wahrscheinlich den Tiefpunkt, der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Wirtschaftskrise, überstanden hat", während sie die Behörden dazu drängte, sich auf eine mögliche zweite Infektionswelle vorzubereiten.

Der DE30 wurde in dieser Woche in einer Seitwärtsbewegung gehandelt. Gestern prallte der Index an der unteren Grenze des Konsolidierungsbereichs bei 12.000 Punkten ab. In der heutigen Sitzung notierte der DE30 etwas höher. Sollte die positive Stimmung überwiegen, könnte der Widerstand bei 12.623 Punkten im Fokus stehen. Wenn es den Verkäufern jedoch gelingt, die Kontrolle zu übernehmen, dann könnte die oben erwähnte Unterstützung bei 12.000 Punkten gefährdet sein. Quelle: xStation 5

DE30-Mitglieder um 10:37. Quelle: Bloomberg

Die Aktionäre der Lufthansa (LHA.DE) stimmten am Donnerstag dem Rettungspaket der Bundesregierung in Höhe von zehn Milliarden USD zur Rettung der umkämpften Fluggesellschaft zu, nachdem der Großaktionär Heinz Hermann Thiele seinen Widerstand gegen den Plan fallen gelassen hatte.

Die Europäische Kommission wird untersuchen, ob die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin bei der Beaufsichtigung des Zahlungsdienstleistungsunternehmens Wirecard (WDI.DE) versagt hat, welches gestern in Konkurs geriet. Wirecard schuldet den Gläubigern fast vier Milliarden USD, nachdem ein Milliarden-Loch in dessen Bilanzen aufgedeckt wurde.

SAP SE (SAP.DE) hat seine internationale Zusammenarbeit mit CenturyLink, Inc. CTL erweitert, um den Unternehmen in Singapur bessere Dienstleistungen anbieten zu können. Die Unternehmen werden einen reibungslosen Zugang zu den SAP-Business-Management-Lösungen zusammen mit verwalteten End-to-End-Anwendungen und hybriden Cloud- und Edge-Funktionen des sicheren und globalen Netzwerks von CenturyLink erhalten.

Vonovia (VNA.DE) erwarb Anteile in Höhe von 2,6% an Vesteda, einem niederländischen Immobilieninvestor, und hat damit den ersten Schritt in den niederländischen Wohnimmobilienmarkt gemacht.

Vonovia (VNA.DE) notierte die heutige Sitzung höher. Wenn sich die aktuelle Stimmung durchsetzt, sollten sich die Käufer auf den Widerstand bei 55,71 EUR konzentrieren. Die lokale Unterstützung ist bei 52.25 EUR zu finden. Quelle: xStation 5

