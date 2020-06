Nach Österreich sind weitere Emissionen von 100-jährigen Anleihen zu erwarten

Bei so niedrigen Zinssätzen und so hoher Nachfrage könnten andere Länder nachziehen, um ihre ständig wachsenden Haushaltsdefizite zu finanzieren. Betrachtet man die extrem lange Laufzeit, wurden im Jahr 2020 bereits mehr Emissionen im Laufzeitbereich von 100 Jahren als im gesamten Jahr 2019 getätigt. Bemerkenswert ist, dass die Emissionen in diesem Jahr ausschließlich von Emittenten hoher Qualität stammten, entweder von Staaten oder Regionen der Eurozone oder von zwei Staaten Kanadas. Zuvor hatten Kreditnehmer aus Schwellenländern Zugang zu diesem Teilmarkt. Im Moment ist es aber unwahrscheinlich, dass sie eine Rendite erzielen werden. 2017 war ein Rekordjahr für Emissionen in diesem Sektor mit einem spektakulären Deal mit Argentinien, dem es ebenfalls gelang, 100-jährige Schuldtitel zu verkaufen. Diese werden jetzt allerdings zu etwa 40 % des Nennwerts gehandelt werden.

Weitere Emissionen von Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit zu erwarten