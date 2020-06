Deutschland unterstützt Näherinnen in Bangladesh wegen Covid-19-Ausfällen

Die Bundesregierung lässt keine Gelegenheit aus, zu beweisen, dass Deutschland aktuell gewillt ist, noch das entfernteste Problem auf der Welt finanziell aus derselbigen zu schaffen. Der neueste Coup der Merkel-Regierung: Am 10. Juni bat Bettina Hagedorn (SPD) als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium in einem 10-seitigen Schreiben an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses um Bewilligung von 20 Millionen

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.