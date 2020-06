Mutares erwirbt SABO von John Deere

Mutares meldet den Kauf der SABO Maschinenfabrik GmbH vom US-Landmaschinenkonzern John Deere. SABO sei „eine der führenden Marken für hochwertige handgeführte Rasenmäher und tragbare Elektrowerkzeuge in Europa”, meldet der Beteiligungskonzern aus München am Freitag. Die Gesellschaft solle „als neue Plattforminvestition das Segment Goods & Services stärken”, so Mutares weiter.Zum Kaufpreis für das Unternehmen ...