Jungheinrich-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund drei Prozent nach oben. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund fünf Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 20,38 EUR. Anleger sollten Jungheinrich also unbedingt im Auge behalten.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. Wer von Jungheinrich ohnehin überzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

