NEW YORK (dpa-AFX) - Die Berg- und Talfahrt an den US-Börsen hat sich am Freitag fortgesetzt. Auf die Gewinne am Vortag folgten nun wieder Verluste. Die Konjunkturdaten stützten diesmal nicht. Dominantes Thema bleibt die Entwicklung der Corona-Infektionen in den Vereinigten Staaten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 2,13 Prozent auf 25 197,77 Punkte nach. Im Wochenverlauf würde dies ein Minus von 2,6 Prozent bedeuten, nach einem einprozentigen Plus in der vorangegangen Woche.

Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag 1,74 Prozent auf 3030,19 Punkte ein. Der Nasdaq 100 sank um 1,83 Prozent auf 9916,85 Zähler. Der technologielastige Auswahl-Index der Nasdaq-Börse hatte noch am Dienstag ein Rekordhoch verzeichnet. Da hatten noch die Hoffnungen angetrieben, dass das Tal für die Weltkonjunktur angesichts umfangreicher Hilfspakete und zunehmender Lockerungen virusbedingter Beschränkungen in den einzelnen Ländern nicht ganz so tief werden wird.