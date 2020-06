FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag angesichts der sich verschärfenden Corona-Krise in den USA etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,19 Prozent auf 176,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,48 Prozent.

Unterstützung erhielten als sicher empfundene Wertpapiere wie Bundesanleihen durch die sich weiter zuspitzende Corona-Lage in den USA. Mit rund 40 000 gemeldeten Fällen erreichte die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA am Donnerstag einen neuen Höchststand. Damit ist der bisherige Rekordwert von rund 36 400 Neuinfektionen vom 24. April überstiegen, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Noch vor zwei Wochen lagen die täglich gemeldeten Infektionszahlen bei etwas mehr als der Hälfte des Wertes vom Donnerstag.

In Phasen der Unsicherheit flüchte viele Anleger in Anleihen. Angesichts der dramatischen Entwicklung planen einige US-Bundesstaaten, angekündigte Lockerungen vorerst nicht umzusetzen. Dies könnte die wirtschaftliche Erholung erschweren.

Die Kursausschläge hielten sich insgesamt aber in Grenzen. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten kaum. In der Eurozone hatte sich das Wachstum der Geldmenge und der Kreditvergabe im Mai beschleunigt. Dies dürfte eine Folge des in der Krise gesteigerten Kreditbedarfs der Wirtschaft und der weiter gelockerten Geldpolitik der EZB sein. In Italien haben sich das Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen etwas von ihren jüngsten Einbrüchen erholt./jsl/mis