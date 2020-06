Fokus Wohnen Deutschland: Neuer Cash-Call mit 50 Millionen gestartet

Der Immobilienspezialist Industria Wohnen hat bekanntgegeben, 97 Millionen Euro für den offenen Immobilienfonds eingesammelt und die Zuflüsse bereits investiert zu haben.

Für den beliebten offenen Immobilienfonds Fokus Wohnen Deutschland (ISIN: DE000A12BSB8) startet ein neuer Cash-Call. Das meldet der Frankfurter Immobilieninvestor Industria Wohnen. Hintergrund sind zwei geplante Ankäufe: „Es handelt sich um Neubauvorhaben in Metropolregionen mit hohen energetischen Standards“, so die Gesellschaft. Beide Projekte sind demnach auf bezahlbares Wohnen ausgerichtet. Dazu wolle man Fondsanteile in Höhe von 50 Millionen Euro an Anleger ausgeben.