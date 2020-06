Bank of America ist bekannt dafür, sich immer wieder stark bei Wirecard zu engagieren und die Positionen, ob letztlich im eigenen Namen oder für Kunden, recht häufig und stark zu verändern. So ist es wenig überraschend, dass auch am Ende dieser für Wirecard mehr als turbulenten Woche eine entsprechende Meldung der Amerikaner auftaucht.Die Stimmrechtsmitteilung bezieht sich in diesem Fall auf den 19. Juni. Zu der Zeit war ...