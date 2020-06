Mit der ordentlichen Hauptversammlung von Zooplus legt Henrik Persson seinen Posten im Aufsichtsrat nieder. Die Hauptversammlung wählt Tjeerd Jegen neu in das Gremium. Auch Christine Cross, die bisher aufgrund einer gerichtlichen Bestellung in dem Gremium vertreten war, wird von der Hauptversammlung als Aufsichtsrätin gewählt.Cross war lange für die britische Supermarktkette Tesco tätig. Jegen ist aktuell CEO von Hema in den ...