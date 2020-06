Bekannter deutscher Groß-Investor ist längst im Shroom-Boom aktiv! Tun Sie es ihm gleich!

Es gibt an der Börse ein gutes Sprichwort:

„Folge den Marktführern bedeutet, folge dem smarten Kapital“. Mit dieser Formel können Sie an der Börse meist ordentlich Geld verdienen und fallen nicht auf windige Firmen herein.

Wir haben uns in den letzten Wochen das gesamte Spektrum der Firmen genauestens angeschaut, die im neuen Trendsektor der Pilze/Psychedelika aktiv sind.

Die Rechercheergebnisse waren teilweise erschreckend und erinnern an frühere „Hype-Sektoren“ wie z.B. Cannabis, 3D-Druck oder Blockchain, wo windige Glücksritterfirmen schnell den Firmennamen geändert haben, um neues spekulatives (meist leichtsinniges) Anlegerkapital abzugreifen. Dies ist derzeit auch so im „Shroom-Boom“. Inzwischen schaut auch die kanadische Börsenaufsicht bei einigen Firmen genauer hinter die Kulissen und Geschäftspraktiken.

Es gibt aber auch einige wenige total seriöse Firmen, die von zukünftigen Medikamenten auf Basis psychedelischer Substanzen echte medizinische Durchbrüche für die Menschheit erwarten und hier mit Hochdruck klinische Forschungen vorantreiben.

Wir haben die drei Platzhirsche für Sie genauer unter die Lupe genommen! Ein Unternehmen hat 350% Kurspotential!

Die folgenden drei Psychedelika-Unternehmen sind am weitesten fortgeschrittenen und haben die größten Pipelines an klinischen Studien! Nur eine davon ist aber für Anleger derzeit investierbar! Das macht die Firma so spannend und interessant!

ATAI LIFE SCIENCES / COMPASS Pathways und Mind Medicine (MindMed) Inc.

Die beiden erstgenannten Biotechfirmen sind jedoch (noch) nicht börsennotiert, lediglich in MindMed (WKN: A2P09G, Kanada: MMED) können smarte Anleger derzeit schon über die Börse investieren.

Der aktuelle Newsflow ist beeindruckend und auch der Turnaround bei der Aktie angelaufen! Hier dürfen Sie nicht mehr zögern, sonst läuft Ihnen der Kurs wieder weg!

Wir beleuchten die drei Firmen in alphabetischer Reihenfolge und gehen dann auch ausführlich auf die brandaktuelle Pressemeldung von MindMed (LINK Pressemeldung) weiter unten ein.

ATAI LIFE SCIENCES

Quelle: ATAI LIFE SCIENCES

ATAI ist ein weltweit tätiges Biotech-Unternehmen, das ein dezentrales, technologie- und datengesteuertes Plattformmodell nutzt, um Millionen von Menschen mit psychischen Störungen zu helfen.

Ziel des Unternehmens ist es, innovative Behandlungsmethoden zu erwerben und effizient zu entwickeln, die einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf abdecken und zu einem Paradigmenwechsel im Bereich der psychischen Gesundheit führen. Dabei konzentriert sich ATAI auf die Heilung von Depressionen, Angstzustände und Suchtmittelstörungen.

Ritterschlag für die Firma und den Sektor: Investment-Genie Angermayer ist mit dabei!

Hinter ATAI steht Christian Angermayer (42), der inzwischen wohl schon zu den 1.000 reichsten Personen Deutschlands gehört. Er ist ein extrem erfolgreicher Firmengründer und Investor mit Weitblick. Seine Apeiron Investment Group ist Angermayers Family Office mit Investitionsschwerpunkten Europa und zunehmend auch Amerika. Der Fokus liegt auf Finanzdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Fintech und Kryptotechnologien, neuen Technologien wie Raumfahrt und Künstliche Intelligenz, Biowissenschaften, Entertainment und Immobilien.

Angermayer ist auch einer der größten Investoren weltweit in der Erforschung von medizinischer Psychedelika mit dem Ziel, diese kommerziell unter ärztlicher Aufsicht nutzbar zu machen. Er ist in der internationalen Startup- und Investoren-Szene bestens vernetzt und ist ein Freund von Silicon-Valley-Ikone Peter Thiel, einem der ersten Facebook-Investoren.

In einem Artikel vom März 2019 wurde über eine mögliche Börsenbewertung von ATAI in Höhe von 800 Mio. berichtet. (LINK ARTIKEL)

COMPASS Pathways

Quelle: Compass Pathways

COMPASS ist ein Unternehmen für psychische Gesundheitsfürsorge, welches sich der Beschleunigung des Zugangs von Patienten zu evidenzbasierten Innovationen im Bereich der psychischen Gesundheit widmet. Ihr erstes Programm erforscht, wie die Psilocybin-Therapie Menschen mit behandlungsresistenten Depressionen (TRD) helfen könnte.

Dazu erhielt das Unternehmen 2018 von der FDA die „Breakthrough Therapy-Auszeichnung“. Aktuell wird eine Phase IIb-Studie bei 216 Patienten mit behandlungsresistenter Depression an 20 Standorten in Europa und Nordamerika durchgeführt. Die Studie untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit der Psilocybin-Therapie und zielt darauf ab, die optimale Psilocybin-Dosis anhand drei untersuchter Dosen zu bestimmen. Signifikante Investoren von Compass sind ATAI LIFE SCIENCES und Thiel Capital.

Mind Medicine (MindMed) Inc.

Quell: MindMed

Mind Medicine (MindMed, WKN: A2P09G, Kanada: MMED) ist ein neuropharmazeutisches Unternehmen, das psychedelisch inspirierte Medikamente erforscht, entwickelt und einsetzt, um die Gesundheit zu verbessern, das Wohlbefinden zu fördern und Leiden zu lindern. Das Unternehmen hat Studien zur Bewertung potenzieller Behandlungsmethoden zur Unterstützung von Patienten mit ADHS, Angstzuständen, Cluster-Kopfschmerzen und Drogenmissbrauch initiiert oder ist gerade dabei dies zu tun.

Das Führungsteam von MindMed bringt umfassende Erfahrungen aus der biopharmazeutischen Industrie für die Entwicklung von psychedelischen Medikamenten der nächsten Generation mit ein.

Wir haben Ihnen das extrem aussichtsreiche Unternehmen MindMed (WKN: A2P09G, Kanada: MMED) bereits frühzeitig in diversen Artikeln vorgestellt. Z.B. (LINK 1 / LINK 2)

Wir sind fest davon überzeugt, dass MindMed, insbesondere auf dem aktuellen Kursniveau, das beste Chance-zu Risiko-Verhältnis im gesamten Sektor aufweist und auch im direkten Vergleich zu den anderen börsennotierten Peers eine Führungsrolle unter den Psychedelika-Firmen einnimmt!

Insbesondere die große Pipeline an klinischen Forschungsstudien und Partnerschaften wie z.B. die intensive Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Basel sichert MindMed einen deutlichen Vorsprung bei der Entwicklung von Medikamenten der nächsten Generation!

Viele, meist kanadische Firmen aus dem Sektor sind im Bereich der klinischen Forschungen erst noch ganz am Anfang der Planungsphase und haben bei weitem kein so umfangreiches Portfolio an psychedelischen Produktkandidaten zusammengestellt, wie MindMed, WKN: A2P09G, Kanada: MMED)

Unsere aktuellen tiefgehenden Recherchen haben folgendes ergeben:

Die drei führenden Psychedelika-Firmen sind ATAI LIFE SCIENCES, COMPASS Pathways und MindMed. Alle drei Unternehmen unterhalten diverse fortgeschrittene klinische Studienreihen. Die Mehrzahl der kanadischen Firmen aus dem Sektor stehen noch ganz am Anfang, meist in der frühen Planungsphase.

Die drei Platzhirsche ATAI, Compass und MindMed waren am erfolgreichsten bei Kapitalerhöhungen und der Suche nach strategischen Investoren. (jede Firma hat mehr als 100 Mio. einsammeln können).

Da ATAI und Compass nicht börsennotiert sind, müssen interessierte Anleger einen sogenannte „Accredited Investoren Status“ (und über ein Mindestvermögen von über 1 Mio. CAD verfügen) haben, um an Privatplazierungen teilnehmen zu können.

MindMed (WKN: A2P09G, Kanada: MMED) ist börsennotiert und damit das einzige Börsenvehikel unter den drei vorher genannten Unternehmen, an dem alle Investoren sofort maximal profitieren können!

Was uns an MindMed besonders gefällt, ist auch die Tatsache, dass das Unternehmen massiv abliefert und finanziell bestens ausgestattet ist, um die diversen klinischen Forschungsprogramme in Zusammenarbeit mit der Universität Basel voranzutreiben!

Auch die brandaktuelle Pressemeldung (LINK Pressemeldung) überzeugt auf der ganzen Linie. Wir haben für Sie die wichtigsten Kernbotschaften zusammengefasst:

Zur Förderung des Unternehmensziels, psychedelisch inspirierte Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und einzusetzen, hat das Unternehmen seit der Börsennotierung am 3. März 2020 folgende Maßnahmen unternommen:

LSD (Lysergsäurediethylamid)

Erfahrungsorientierte Therapien:

In Zusammenarbeit mit dem Liechti Lab des Universitätsklinikums Basel wurde eine laufende klinische Phase-2-Studie zur Bewertung von hochdosiertem LSD zur Behandlung von Angststörungen begonnen.

Start des Projektes „Lucy“, ein kommerzielles Entwicklungsprogramm für hochdosierte psychedelisch behandelte LSD-Therapiemedikamente zur Behandlung von Angststörungen, zur Durchführung einer Phase-2b-Studie am Menschen.

Behandlungsstart von Patienten in einer klinischen Phase-2-Studie mit LSD bei Cluster-Kopfschmerzen in Zusammenarbeit mit dem Liechti-Labor des Universitätsspitals Basel.

Einreichung einer Patentanmeldung für eine LSD-Neutralisationstechnologie, die die Auswirkungen eines LSD-Trips während einer Therapiesitzung verkürzen und stoppen soll in Zusammenarbeit mit dem Liechti Lab des Universitätsklinikums Basel.

Erwerb der exklusiven Lizenz für 8 klinische Studien und Studien zur menschlichen Sicherheit von LSD am Universitätsklinikum Basel zur Bewertung von LSD.

Einreichung einer Patentanmeldung und Entwicklung von Technologien und Analysen zur Personalisierung von LSD-gestützten Therapieerfahrungen für einen bestimmten Patienten in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Basel Liechti Lab.

Abteilung für Mikrodosierung:

Abschluss einer Vereinbarung mit der Universität Maastricht zur Durchführung einer klinischen Phase-2a-Studie zur Mikrodosierung von LSD bei erwachsenen Patienten mit Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätsstörung („ADHS“), die Ende 2020 beginnen soll.

Ernennung von Dr. Kim Krupyers (Universität Maastricht) und Dr. Matthias Liechti (Universitätsspital Basel) als Chefkontrolleure für die klinische Phase-2a-Studie zur Mikrodosierung von LSD.

Zusätzlicher Standort für klinische Studien am Universitätsklinikum Basel für die klinische Phase 2a-Studie hinzugefügt.

18-MC (Opioidkonsum-Störung)

Initiierung und Start einer zusätzlichen Phase 1 Dosierungs-Studie des 18-MC-Programms für Opioid-abhängige Menschen in Australien inmitten von COVID-19.

MDMA (3,4-Methylendioxymethamphetamin)

Erwerb der Exklusivlizenz für 9 abgeschlossene klinische Studien mit MDMA am Universitätsspital Basel. Durchführung einer fortlaufenden Auswertung von Daten und Möglichkeiten zur Erstellung neuer Arzneimittelentwicklungsprogramme unter Einbeziehung von MDMA.

Einreichung einer Patentanmeldung und Entwicklung von Technologien und Analysen zur Personalisierung von MDMA-gestützten Therapieerfahrungen für einen bestimmten Patienten in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Basel Liechti Lab.

DMT (N, N-Dimethyltryptamin, Wirkstoff in Ayahuasca)

Bereitstellung von Startkapital für Liechti Lab für eine klinische Phase-1-Studie zu DMT, in der verschiedene intravenöse Dosierungsschemata getestet werden und die voraussichtlich im 4. Quartal 2020 beginnen wird und die Grundlage für künftige potenzielle Proof-of-Concept-Studien der Phase 2a bildet.

Unternehmensentwicklung

Ernennung des Johns Hopkins Professor und führenden Psychedelika-Forscher Matt Johnson in den wissenschaftlichen Beirat.

Diese geballte Ladung an Meilensteinen und laufenden klinischen Forschungsstudien sorgt für anhaltenden News-Flow und zementiert MindMed’s Position als Marktführer im Kreis der börsennotierten Psychedelika-Firmen!

Nie war Geld verdienen einfacher! Nutzen Sie diese einmalige Anlagechance und profitieren Sie mit einem Investment in MindMed maximal von den hervorragenden Aussichten des Psychedelika-Sektors!

JR Rahn, Mitbegründer und Co-CEO von MindMed, sagte: "Unsere Fortschritte in den letzten Monaten zeigen deutlich die Qualität unseres Teams und das Tempo, mit dem wir als Unternehmen agieren. Wir fühlen uns geehrt, zusammen mit Mitbewerbern, wie COMPASS Pathways, ATAI Life Sciences und gemeinnützigen Institutionen, wie MAPS (= kalifornischer Forschungsförderverband Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), USONA und dem Hefftner-Institut Pionierarbeit in der schnell wachsenden, psychedelisch inspirierten Arzneimittelindustrie zu leisten. Es gibt eine sehr klare Unterscheidung des Kalibers von Organisationen, die klinische Studien zur Entwicklung von bahnbrechenden Medikamenten für psychische Gesundheit und Sucht vorantreiben, und wir freuen uns darauf, die Messlatte für den gesamten Sektor und die Patienten immer höher zu legen".

ACHTUNG: Freies Webinar mit wertvollen Informationen für Sie am 2. Juli um 19 Uhr!

MindMed wird am 2. Juli ein umfangreiches Unternehmens-Update geben und sich Fragen seitens der Aktionäre stellen. Tragen Sie sich den Termin schon jetzt ein, es wird sicher ein sehr interessantes Webinar werden!

Die MindMed-Mitbegründer und Co-CEOs werden am Donnerstag, den 2. Juli um 13.00 Uhr EST (19 Uhr MEZ) einen aktuellen Überblick über die Geschäftstätigkeit und die Aktivitäten des Unternehmens geben und Fragen der Aktionäre beantworten.

Bitte melden Sie sich hier für das Webinar an:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pOzqk58eQaqgq_UZExDiHg

Wann: 2. Juli 2020, 2020 01:00 PM Eastern Time (USA und Kanada). 19 Uhr Deutscher Zeit!

Nachdem Sie sich registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar.

Lesen Sie unsere Kaufargumente und Highlights zu MindMed:

MindMed ist das erste börsennotierte biopharmazeutische Unternehmen, daß sich auf psychedelische Substanzen wie z.B. 18-MC (ein Ibogain Derivat), DMT und LSD fokussiert und ist damit eine „Go-To Aktie“ für weitsichtige Investoren. FOLLOW THE LEADER.

Einzigartige, exklusive Partnerschaft mit der Uni Basel sichert MindMed Zugang zu diversen klinischen Forschungsstudien, inklusive einer laufenden Phase 2 Doppelblindstudie zur Therapierung von Angstzuständen mit dem Wirkstoff LSD.

Klarer First-Mover Vorteil , erfolgreiches Börsendebüt am 03.03.2020 und riesige Nachfrage auch in den ersten Handelstagen seitens Anleger, die in der absolut neuen Anlageklasse der Psychedelika-Aktien dabei sein wollen.

Diverse Finanzierungsrunden über 41,2 Mio. CAD $ vor dem IPO und eine weitere über 13,2 Mio. CAD $ im Mai 2020 erfolgreich abgeschlossen - die Gesellschaft ist ausreichend finanziert um den aussichtsreichen Geschäftsplan umzusetzen.

Erfahrenes Management-Team : Der CEO JR Rahn ist ein bestens vernetzter Silicon Valley Spezialist. Er hat ein erfahrenes Profi-Team aus Pharma-Veteranen mit langjähriger Erfahrung bei der Erforschung und Entwicklung klinischer Arzneimittel, sowie bei der Durchführung klinischer Studien zusammengestellt.

Starker Aufsichtsrat mit prominenten Sektor-Insidern: Bruce Linton , ex CEO von Cannabis-Schwergewicht Canopy Growth.

Prominente Star-Investoren setzten auf MindMed: Kevin O’Leary , der auch Jury Mitglied der TV-Show Shark Tank (ähnlich der Höhle der Löwen in Deutschland) und Bail’s Capital James Bailey.

Vertrauensvotum: Management und Insider halten ca. 35% der Firmenanteile zum Börsendebüt (IPO).

Fokussierte Geschäftsstrategie: MindMed plant in 2020 zwei wichtige klinische Phase 2 Studien mit 18-MC (zur Behandlung von Opiat-Entzugserscheinungen) und Mikrodosis LSD zur Behandlung von ADHS.

Starkes Patentportfolio von psychedelischen Substanzen zur schnellen Entwicklung von möglichen Blockbuster-Medikamenten mit mehreren Milliarden USD Umsatz nach erfolgreicher FDA-Zulassung.

Sehr attraktive Aktie mit derzeit guter Bewertung : Der Aktienkurs könnte sich schnell vervielfachen, wenn der Geschäftsplan erfolgreich exekutiert wird.

Das renommierte Brokerhaus EIGHT CAPITAL hat am 28.04.20 einen umfassenden Research-Report (LINK zum Report hier:) zu MindMed mit einem Kursziel von 2 CAD$ veröffentlicht. Dies entspricht einem prozentualen Kurspotential von fast 350%!

MindMed nimmt eine Führungsposition unter den börsengehandelten psychedelischen Unternehmen ein, und wird sehr wahrscheinlich Kapital von Investoren anziehen, die nach einem Engagement in dem neuen Sub-Sektor suchen.

Ausbau der Pipeline geplant: Das Unternehmen plant in den nächsten 6-12 Monaten den Zukauf von weitere Produktkandidaten (psychedelische Substanzen).

MindMed ist (mittelfristig) ein attraktiver Übernahmekandidat durch ein „Big Pharma“ Unternehmen, welches Zugang zu einem neuen Sektor bekommen will.

Zahlreiche Katalysatoren in den nächsten Monaten – Beginn zweier wichtiger klinischen Phase 2 Studien, Ergebnisse einer laufenden Phase 2 Studie zur Behandlung von Angstzuständen, Ausbau des IP-Portfolios usw.

Marktkapitalisierung per 26.06.20: 127,9 Mio. CAD $

Noch ist die Marktkapitalisierung von gerade mal 127,9 Mio. CAD bemerkenswert niedrig!

Um sich frühzeitig im neuen Pharma-Trendsektor zu positionieren ist diese Aktie einfach perfekt!! Nirgendwo anders bekommt man so viel Kompetenz geboten.

Aktuell haben Sie noch die Möglichkeit zu Beginn dieses neuen Pharmatrends einzusteigen. Nutzen Sie den Vorteil, dass MindMed (WKN: A2P09G, Kanada: MMED) bei den Marktteilnehmern noch relativ unbekannt ist. Aber zögern Sie nicht zu lange!

Eine solche Gelegenheit hat man nicht allzu oft im Leben!

Name: Mind Medicince (MindMed) Inc. WKN: A2P09G ISIN: CA60255C1095 Börsenkürzel Deutschland: BGHM Börsenkürzel Kanada: MMED.CN Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,445 CAD $ (NEO) bzw. 0,302 € in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse NEO: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, daß die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher sind als an deutschen Börsen. MindMed handelt aber auch an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, München, Gettex und Tradegate. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.

Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Cannabisradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseiten: Biotechradar.de, Rohstoffradar.de, Cannabisradar.de und Cannabisradar.info im Folgenden „Webseiten“ genannt.

Die Inhalte der „Webseiten“, der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.



Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.



Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den „Webseiten“, den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) entlohnt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@cannabisradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen: