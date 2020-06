CFD – Bitcoin, Amazon, Nel Asa, Apple – alles ist möglich

Der Markt für Contracts for Difference, kurz CFD genannt, konsolidiert seit ein paar Jahren. Schon bald könnte sich der Markt aber in zwei verschiedene Lager teilen. Um zu verdeutlichen, was bisher passiert ist, kann man auf den Hype der Inlineskater in den 90er Jahren zurückblicken. Die Weiterentwicklung der klassischen Rollschuhe, vielleicht mit den bekannten Turbos zu vergleichen, sorgte erst einmal für große Aufregung. Eine Menge Leute, die zum Teil kaum gerade auf dem Sportgerät stehen konnten, probierten es aus.

Nach einer Zeit und einem großen Hype wurde es ein wenig ruhiger und erste Käufer legten die Skates wieder weg. Einige Sportbegeisterte fielen paar Mal kräftig auf die Nase und ließen das Skaten schon deshalb wieder sein. So mancher fährt vielleicht sogar wieder den bewährten Rollschuh, die richtig versierten sind aber nach wie vor mit Spaß dabei.