Die Pandemie-Krise hat die Wirtschaft in Gewinner und Verlierer gespalten. Auf der Gewinnerseite stehen vor allem digitale Geschäftsmodelle. Das sollte Kryptowährungen in die Hände spielen, die genau dafür wie geschaffen sind. Das aber passiert nicht. Trotzdem haben Bitcoin & Co. eine große Zukunft.

Der Kurs des Bitcoin hätte durch die Decke gehen müssen während der Pandemie-Krise. So zumindest wäre die Standard-Lesart gewesen. Schließlich sollte die Kryptowährung als sicherer Hafen dienen können. Unbeeinflussbar von den Geschehnissen in der realen Welt und unabhängig von den Notenbanken wäre dies doch die Stunde gewesen, in der Bitcoins als Stabilitätsanker dienen. Hätte, wäre, könnte: der Konjunktiv regiert und der Bitcoin-Kurs dümpelte. Und das tut er immer noch. Schlimmer noch, der Kurs des Bitcoin als der beherrschenden Krytowährung, lief fast parallel mit den großen Aktienindices nach unten. Nicht ganz so stark, dafür fiel aber auch der Zuwachs nicht so heftig aus. Der Bitcoin als stabileres Investmentvehikel als Aktien? Schlimm genug. Aber auch ganz korreliert laufend? Irgendwie eine verkehrte Welt. Und als ob das alles noch nicht genug wäre: Während die Tech-Fraktion an der Börse Rekorde feiert, schaffen es die Kryptowährungen gerade einmal unter ferner liefen.