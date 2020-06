FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1247 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1213 Dollar fest gesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Schwäche. Die amerikanische Währung stand am Morgen im Handel mit allen anderen wichtigen Devisen unter Druck. Der Euro konnte im Gegenzug etwas zulegen. In der Vorwoche war der US-Dollar wegen der Sorge vor einer zweiten Infektionswelle in der Corona-Pandemie als sicherer Anlagehafen gefragt gewesen.