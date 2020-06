DAX vor 2000-Punkte-Korrektur? (CMC Espresso 29.6.20)

Die Welle an Neuinfektionen, die auf die Märkte gerade weltweit zurollt, hat den Anlegern die Kauflaune an der Börse im Moment komplett vermiest. Die gerade in den USA schnell steigenden Infektionszahlen rufen vielen die Tatsache in Erinnerung, dass die Pandemie nicht ausgestanden ist.

Einige Bundesstaaten in den USA verschieben ihre wirtschaftlichen Öffnungspläne oder setzen neue Lockdown-Maßnahmen in Kraft. Gerade das wurde aber wochenlang an der Börse angenommen. Jetzt kehrt Ernüchterung ein. Ohne Zweifel beginnen gerade zahlreiche Anleger die Stärke der wirtschaftlichen Erholung zu hinterfragen, wenn das Virus erneut so spürbar um sich greift.

Mehr dazu auf

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/dax-vor-2000 ...