Zwei Hand voll Handwerk: Wir vergleichen den BKC Treuhand Portfolio und den Frankfurter Stiftungsfonds

Performance, Kosten, Konzept: Stiftungsfonds-Experte Tobias Karow macht den Vergleich. Welcher der beiden - nicht nur bei Stiftungen beliebten - Fonds macht das Rennen?Wenn man sich unsicher ist, was etwas ist, dann gibt es da so Sprüche wie „Sieht aus wie Tee, schmeckt wie Kaffee und ist trotzdem Kakao“. Oder auf dem Anzug steht zwar Boss drauf, trotzdem schaut man(n) darin aus wie Hugo. Steht auf einem Fonds jedoch Stiftungsfonds drauf, dann sollte Stiftungsfonds drin sein. Wir haben zwei Fonds miteinander verglichen, einen Stiftungsfonds und einen stiftungsgeeigneten Fonds, und sagen wir mal so, bis zur Startlinie unseres Testparcours strotzen beide noch vor Kraft.





