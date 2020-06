Grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien soll in Zukunft klimaschädliche fossile Energien wie Öl, Erdgas und Kohle ersetzen. Deshalb fördern Staaten in aller Welt die neue Energietechnik mit Abermilliarden. Bei Wasserstoff-Aktien sorgt das für ordentlich Rückenwind. Börsen-Oma Beate Sander erklärt gegenüber wallstreet: online, warum sie in den Sektor investiert und auf welche Aktien sie setzt:

„Seit 2019 investiere ich in Wasserstoff-Aktien, denn ich bin überzeugt, dass dieser Bereich zu den ganz großen Zukunftstechnologien gehört“. Die Bundesregierung wird den Sektor mit ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie massiv fördern. Außerdem gehe es bei der Wasserstoff-Technologie nicht nur „um Nutzfahrzeuge, sondern ebenso um Schienen- und Schiffsverkehr, sicherlich auch den Heizungssektor“, so die Börsen-Expertin und Bestsellerautorin* Beate Sander, exklusiv gegenüber wallstreet:online.



Doch nicht jede Wasserstoff-Aktie schafft es in das Depot der Börsen-Oma: „Die verschuldete, noch umsatz- und ertragslose Nikola-Aktie findet keinen Platz in meinem Depot“, so Sander. An der Nasdaq war die Aktie des US-amerikanischen Wasserstoff-LKW-Herstellers Anfang Juni auf zeitweise über 90 US-Dollar geklettert, obwohl der Konzern derzeit weder Gewinn noch Umsatz erwirtschaftet.



Das ist das Wasserstoff-Aktien-Depot der Börsen-Oma: