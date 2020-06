Während sich beispielsweise die Luftfahrt- und die Autobranche auf eine lang anhaltende Flaute einstellt, erwartet die Halbleiterbranche in den nächsten Jahren ein Wachstum des Geschäfts. Aktuell läuft es in der Branche besser als in vielen anderen Industrien. Auch Micron ist trotz schwächelnder Weltwirtschaft bis dato gut durch die Krise gekommen. Der amerikanische Speicherchip-Produzent wird heut Nacht um 22:30 MEST die Zahlen für das 3. Quartal 2020 präsentieren. Die Marktteilnehmer haben mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Erstens ist das Papier mit einem Beta von 1,48 bei einem neuerlichen Sell Off aufgrund der befürchteten 2. Welle einem größeren Risiko ausgesetzt. Ein positiver Faktor wäre hingegen die Präsentation überraschend guter Zahlen aufgrund des corona-bedingten Digitalisierungsschubs (Stichwort Home Office und Datenzentren). Ein Teil der Modernisierung findet durch die graduelle Implementierung des 5 G Mobilfunkstandards statt, weil das durchschnittliche 5-G Telefon mehr Speicher braucht als heutige Smartphones. Höhere Datenraten treiben auch den Speicherbedarf der 5G-Infrastruktur. Mittelfristig ist Micron ein Kauf und rechtfertigt ein Long-Engagement.

Zum Chart

Nachdem das Micron-Papier sowohl ein hohes Beta von 1,44 und eine Korrelation von 0,63 mit dem S&P 500 aufweist, ist es bei Kursrückgängen des breiten Marktes sehr anfällig. Aber der Rebound hat sich so entwickelt, dass der Titel noch 33 % auf das All Time High bei 64,19 US-Dollar aufholen kann. Aktuell befindet sich der Kurs am unteren Ende eines intakten Aufwärtstrends, wobei der heutige Handelstag mit der Präsentation der Q 3 Zahlen zeigen wird, ob der Speicherriese den Trend bestätigen kann. Die nächsten Wochen werden vom Spannungsfeld zwischen einer 2. Coronawelle in den USA und dem Fortschritt in der Medizin bei deren Zurückdrängung geprägt sein. Charttechnisch konnte die Support-Zone bei 46 US-Dollar gehalten werden, wobei mittelfristig der Widerstand bei 49,31 US-Dollar überwunden werden sollte. Diese Marke ist schwerer zu knacken und könnte den Wert längere Zeit zurückhalten. Trotzdem wiegt das Kurspotenzial, das durch den Sell Off entstanden ist, schwerer als ein Rücksetzer auf die Marke von 46 US-Dollar. Somit scheint das vorläufige Ziel bei der Marke von 55,47 US-Dollar wahrscheinlicher.

