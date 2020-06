… können Anleger mit einem Call-Optionsschein der Société Générale eine Performance von über 52% erwarten.

Nachdem die Strafzahlungen in Milliardenhöhe, die Bayer laut der amerikanischen Justiz durch Monsanto und die Verwendung von Glyphosat in den USA zahlen muss, nun festgelegt wurden und auch für die Abwicklung weiterer Prozesse konkrete Zahlen genannt wurden könnte die Bayer Aktie in den nächsten Monaten wieder stärker an Wert gewinnen.



Anleger und Trader, die jetzt auf einen weiteren Anstieg der Bayer Aktie setzen und auf diese Erwartung handeln möchten, haben mehrere tausend Optionsscheine zur Auswahl. Aber welcher Optionsschein maximiert den Ertrag für eine konkrete Markterwartung – wie zum Beispiel einen steigenden Kurs auf 76,00 Euro bis Anfang Juli nächsten Jahres?