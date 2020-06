Die Welle an weltweit wieder steigenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermiest den Investoren derzeit die Kauflaune an der Börse. Gerade das Tempo der Ausbreitung in den USA ruft vielen die Tatsache in Erinnerung, dass die Pandemie noch lange nicht ausgestanden ist. Einige Bundesstaaten in den USA verschieben ihre wirtschaftlichen Öffnungspläne oder setzen neue Lockdown-Maßnahmen in Kraft.

Gerade ein solches Szenario wurde an der Börse wochenlang verdrängt. Jetzt aber kehrt Ernüchterung ein. Viele Anleger beginnen damit, die von ihnen bislang erhoffte Stärke der wirtschaftlichen Erholung zu hinterfragen, wenn das Virus erneut so spürbar um sich greift. Es reift die Erkenntnis, dass die Welt mit dem Virus wohl eine längere Zeit leben muss, ohne dass es effektive Maßnahmen dagegen gibt, außer der Stilllegung von Teilen der wirtschaftlichen Aktivität. Wenngleich neue Lockdown-Maßnahmen auch lokal begrenzt eingesetzt und nicht mehr landesweit ergriffen werden, sind dies dennoch wirtschaftliche Bremseffekte, die man nicht leugnen kann.