Marktkommentar: EURUSD - Bullen geben nicht auf

Die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer hat am Sonntag eine halbe Millionen erreicht und überschattete die verbesserten Daten aus China.

Die chinesischen Industriegewinne haben gestern gezeigt, dass sich Chinas Wirtschaft beginnt, von der Corona-Krise zu erholen. Im Mai war zum ersten Mal seit November ein monatlicher Anstieg (6%) zu beobachten. In der asiatisch-pazifischen Region kam es jedoch aufgrund der weltweit steigenden Infektions- und Todeszahlen zum Wochenbeginn zu ordentlichen Verlusten. Nur der neuseeländische NZX 50 konnte sich der allgemeinen Risikoaversion widersetzen.

EURUSD konnte Ende der letzten Woche die psychologisch wichtige 1,12er-Marke erneut verteidigen. Diese stimmt mit der unteren Grenze der Seitwärtsphase überein, in der sich das Paar seit dem 12. Juni überwiegend aufhält: 1,1215 bis 1,1340. Am Montag notiert der Kurs wieder bei 1,1250. Ermutigende Impfstoff-Nachrichten könnten den Dollar schwächen, während die sich beschleunigende Ausbreitung eine EUR-Aufwertung begrenzen dürfte.

Der DE30 versucht am Montag bei 12.000 Punkten einen Boden auszubilden. Im vorbörslichen Handel nahm der Verkaufsdruck deutlich zu, doch ein tieferer Rückgang konnte vorerst vermieden werden. Die Händler sollten sich auf die 200-Tage-Linie (Widerstand) und den 12.800-Punkte-Bereich, wo es zwischen Ende Mai und Mitte Juni einige Kursreaktionen gab, konzentrieren.



