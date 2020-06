Mit Partner Campbell & Company: UBP baut Alternative-Plattform aus

Die Schweizer Privatbank Union Bancaire Privée bringt mit dem U Access Campbell Absolute Return eine weitere Strategie auf seiner Ucits-konformen Alternative-Plattform.Die Union Bancaire Privée, kurz UBP, bietet einen weiteren Fonds auf ihrer Alternative-Plattform an. Der Ucits-konforme U Access Campbell Absolute Return verfolgt eine Absolute-Return-Strategie. Der Fonds hat UBP zusammen mit dem Investmenthaus Campbell & Company Investnet Adviser, einem Alternative Manager aus dem US-amerikanischen Baltimore.Ziel der Strategie sei ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profile, und das in verschiedenen Marktbedingungen. Dabei gehen die Manager systematisch vor und zielen auf niedrige Korrelationen durch den Einsatz verschiedener Anlagestile (Systematic Macro, Short-Term, Trendfolge, quantitative Aktienstrategie), Haltedauern und Instrumente.Fünfte Strategie auf der PlattformUBP baut mit der Campbell-Strategie seine Alternative-Plattform aus. Der Absolute-Return-Fonds ist nach dem U Access Trend Macro, U Access Cheyne Arbitrage, U Acces GCA Credit Long-short und U Access Shannon River die fünfte Strategie auf der Plattform, die in Irland domiziliert ist.Nicolas Faller, Co-Leiter des Asset Managements der UBP: "Angesichts der gegenwärtigen Ungewissheit an den Märkten bietet eine systematische Strategie, die sich durch Liquidität und Diversifikation auszeichnet und keine Korrelation zu traditionellen Anlageklassen vorweist, attraktive Gelegenheiten."