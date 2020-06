Bei der Lufthansa Aktie wurden die Gewinne ganz schnell wieder hergegeben, die zuvor die Einigung über das staatliche Rettungspaket mit dem zuvor lautstark und medienopponierenden Großaktionär Heinz Hermann Thiele ausgelöst hatte. Nach einem Kurssprung bei der Lufthansa Aktie auf 10,80 Euro am Donnerstag fiel das Papier noch an diesem Tag zurück und landete am Freitag schließlich wieder bei 8,982 Euro und damit nur 10 Cent über ...