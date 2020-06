Think Zinc: Ein weiteres Metall, das den Energiespeichersektor verändern kann

Die Minen weltweit fördern jährlich mehr als 11,9 Millionen Tonnen Zink. Es gibt Zinkminen in über 50 Ländern auf der ganzen Welt, und obwohl das Metall eine Schlüsselrolle in der Stahlindustrie spielt, verstehen nur wenige Menschen seine transformative Rolle im Bereich der Energiespeicherung. Wenn die meisten Menschen an die Metalle denken, die die heutigen Energiespeichersysteme antreiben, denken sie vor allem an Vanadium und Lithium.

Eine der Herausforderungen für das Wachstum einer Energiespeicherindustrie ist jedoch die Abhängigkeit von einer Lieferkette von Hardwarekomponenten, Metallen und Chemikalien, von denen viele von ausserhalb Nordamerikas stammen. Metalle wie Lithium, Vanadium, Seltene Erden und Cobalt, die heute in vielen Energiespeicherbatterien verwendet werden, werden von Preisschwankungen, Versorgungssicherheit und Laufzeitbeschränkungen beeinflusst. Auf der anderen Seite gelten dieselben Risiken nicht für Zink-Energie-Flowbatterien.

Am besten bekannt für seine industrielle Verwendung zum Verzinken von Stahl, ist Zink reichlich vorhanden und preiswert, und das ohne jegliche geopolitische Komplikationen, da wir über ein bedeutendes nordamerikanisches Angebot verfügen. Zink nutzt die einzige Batteriechemie, die erdreiches, wiederverwertbares Material mit einer Chemie verwendet, die robust und sicher ist. Im Gegensatz zur Lithium-Ionen-Technologie, die neue Stacks benötigt, um skalieren zu können, sind Zinkbatterien in der Lage, die Verbindung zwischen Energie und Leistung zu entkoppeln. Dies bedeutet, dass die Skalierung der Zinkbatterietechnologie durch einfache Vergrösserung des Energiespeichertanks und der Menge der wiederaufgeladenen Zinkteilchen erreicht werden kann.

Zink-Luft-Batterien nutzen Sauerstoff aus der Atmosphäre, um Energie aus Zink zu gewinnen, wodurch die Produktionskosten für Zink-Luft-Batterien die niedrigsten aller wiederaufladbaren Batterien sind. Zink-Luft-Batterien sind nicht entflammbar und ungiftig, und haben im Vergleich zu anderen Batterien eine längere Lebensdauer.

Die Zink-Luft-Zelle benötigt keine teuren und schwer zu beschaffenden Materialien und kann lokal hergestellt werden, was zu unserer nordamerikanischen Wirtschaft beiträgt. In Kombination mit Solar-Paneelen stellt die Zink-Luft-Speicherung eine erneuerbare, zuverlässige und erschwingliche Energiequelle dar.

Zink ermöglicht die niedrigsten Speicherkosten auf dem Markt für langlebige Anwendungen, löst den intermittierenden und unvorhersehbaren Charakter anderer erneuerbarer Energiequellen und entkoppelt gleichzeitig die Verbindung zwischen Strom und Energie vollständig. Die Verfügbarkeit dieser kostengünstigen Langzeitspeicherung eröffnet einen neuen Billionen-Dollar-Markt für Energiespeicherung für Versorgungsunternehmen, Hinter-dem-Zähler-Anwendungen und Entwickler von Kleinstnetzen ("micro-grids"). Immer mehr Unternehmen wollen auf eine zinkbetriebene Langzeittechnologie umsteigen, die erschwinglicher und praktischer ist.

Die Langzeit-Energiespeicherung ermöglicht es Energieerzeugern, überschüssigen Strom über das Stromübertragungsnetz an provisorische Stromspeicher zu schicken, die zu Energielieferanten werden, wenn die Stromnachfrage grösser ist.

Um ein Beispiel zu nennen: Unser Unternehmen Zinc8 Energy Solutions hat vor kurzem einen Vertrag und eine Projektzusammenarbeit mit der New York Power Authority (NYPA) und eine Vereinbarung über den Einsatz im privaten Sektor mit Digital Energy gewonnen, die von der New York State Energy Research & Development Authority (Nyserda) unterstützt wird. Wir werden ein Zink-Luft-System mit 100kW/1,5MWh einsetzen, das Energie für 15 Stunden speichern kann.

Wir wollen dazu beitragen, den Green New Deal des Gouverneurs des Bundesstaates New York, Cuomo, voranzubringen, indem wir das aggressive Energiespeicherziel erreichen und eine landesweit führende Verpflichtung zu 100% Strom aus emissionsfreien Quellen bis 2040 unterstützen.

Auf dem Weg in unsere "neue normale" Welt nach der Pandemie benötigt unsere kollektive Zukunft saubere Luft, und unser Weg zu diesem umweltgerechten Planeten erfordert Energiespeichersysteme. Eine "Wette" auf Energiespeicherung mit Zink ist eine Wette, dass wir einen saubereren Planeten erhalten, der für heutige und zukünftige Generationen gedeiht.

Ron MacDonald ist Präsident und CEO von Zinc8 Energy Solutions, einem Hersteller von Zink-Luft-Batterietechnologie. Die Zink-Luft-Flowbatterie von Zinc8 Energy Solutions ist eine Energiespeicherlösung, die für eine Vielzahl von Anwendungen mit langer Lebensdauer für Kleinstnetze und Versorgungsunternehmen entwickelt wurde.

Titelbild: Sphalerit, das häufigste Zinkerz. Bild: Wikimedia-Benutzer Andreas Früh (Andel).

Die Energie wird in Form von Zinkpartikeln gespeichert, die dann mit Sauerstoff aus der Luft kombiniert werden, um Energie zu liefern. Abbildung: Zinc8.

