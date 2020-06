FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag spürbar zugelegt und ist in Richtung der Marke von 1,13 US-Dollar gestiegen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1280 Dollar und damit gut einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1213 Dollar fest gesetzt.

Aufwind erhielt der Euro von dem durch die Bank schwächeren Dollar. Am Markt wurde die Schwäche der amerikanischen Währung mit der freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten erklärt. Der Dollar war daher etwas weniger als sicherer Anlagehafen gefragt. Andere Währungen profitierten hiervon.