Glänzende Augen sind heute bei allen CompuGroup Medical-Anteilseignern zu sehen. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund fünf Prozent. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 67,05 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 62,70 EUR markiert. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Anleger, die bei CompuGroup Medical eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. CompuGroup Medical-Bullen dürfte angesichts der kräftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr zu nehmen sein.

Fazit: CompuGroup Medical kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.