Ölpreise machen frühe Verluste wett

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag die Verluste aus dem frühen Handel wettgemacht und sich gegen Mittag kaum verändert gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 40,95 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um acht Cent auf 38,57 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen am Ölmarkt, von denen bereits am Freitag Verkaufsdruck ausgegangen war. Zuletzt hatte der Druck aber nachgelassen, nachdem sich an den Aktienmärkten zu Beginn der Woche eine allgemein freundliche Stimmung zeigte, von der auch die Ölpreise profitieren konnten.