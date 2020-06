Encavis baut Windpark-Portfolio aus

Encavis meldet Zukäufe von Windenergieanlagen in Deutschland. Man übernehme „vier von fünf Windenergieanlagen des Windparks Viertkamp im Landkreis Stade im Norden Niedersachsens”, so der Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien aus Hamburg am Montag. Die Anlagen mit einer Gesamtleistung von 14,4 Megawatt seien zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 ans Netz angeschlossen worden, so Encavis.Angaben zum Kaufpreis gibt es ...