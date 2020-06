Lloyd Fonds will „ein attraktiver, wachstumsstarker Dividendentitel werden”

Lloyd Fonds meldet einen Zuwachs beim verwalteten Vermögen für die erste Hälfte des laufenden Jahres. Per 26. Juni stiegen die Assets under Management in der Lloyd Fonds AG um rund 5 Prozent im Vergleich zum Jahresende 2019 und liegen bei 1,1 Milliarden Euro. Dies sei ein neuer Rekordwert, meldet der Finanzdienstleister aus Hamburg am Montag. „Zusätzlich verwaltet die Lloyd Fonds AG weiterhin im Bereich LLOYD REAL ASSETS 36 ...