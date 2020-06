plenum übernimmt Digitalisierungs-Beratungshaus

Die Frankfurter plenum AG meldet einen Zukauf: Zum 1. Juli akquiriert man die Atzelberg GmbH & Co KG. Unternehmensangaben zufolge sei diese ein mittelständischer Spezialist für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in der Finanzindustrie, vor allem im Bereich Kredit- und Wertpapier-Processing. Angaben zum Kaufpreis für das Unternehmen macht plenum in der Mitteilung am Montag nicht.„Mit dieser Akquisition verstärkt ...