Sven Meißner bleibt Vorstand bei der Aves One AG. Das Unternehmen verlängert den Vertrag des Managers um weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2023. „Damit wird das gesamte Vorstandsteam langfristig den Wachstumskurs der Aves One AG weiter prägen. Die weiteren Vorstandsmitglieder Tobias Aulich und Jürgen Bauer sind noch bis Ende des Jahres 2022 bestellt”, so das Hamburger Unternehmen am Montag.Meißner arbeitet seit der ...