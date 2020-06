Clouds und Filehoster – Boom während Corona

Das sogenannte Filehosting kann mittlerweile kaum noch als Trend bezeichnet werden, handelt es sich doch ganz eindeutig nicht um eine „Eintagsfliege“, sondern um eine Branche mit riesigem Zukunftspotenzial. Seit Jahren befinden sich Filehoster auf dem Vormarsch und gelten heute auch in Deutschland als sehr gängige Methode, Daten in der Cloud zu sichern. In Corona Zeiten erlebt die Filehosting Branche einen echten Boom: Die Nutzerzahlen gehen steil nach oben und sprengen alle Grenzen – doch woran liegt das? Und was passiert mit der Branche, wenn die Pandemie hinter uns liegt? Wir informieren umfassend und geben praktische Tipps zur sicheren Nutzung der teils umstrittenen Cloudspeicherdienste.

Filehoster: Die Vorteile der Cloudspeicherdienste

Menschen, die kein Filehosting betreiben, fragen sich womöglich, woher die Beliebtheit der speziellen Dienste überhaupt rührt. Fakt ist, dass Filehoster mit einigen schlagkräftigen Argumenten punkten können und es somit kein Zufall ist, dass sie im Privatleben sowie im Unternehmensalltag heute häufig einen festen Platz einnehmen. Laut der Internetseite Cloudzzer.com stieg die Nachfrage gerade im ersten Halbjahr 2020 nochmal stark an. Diese Aspekte sprechen für die Hoster: