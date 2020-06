Portofino Resources (POR: TSX-V, FRA: POTA) erwirbt von Falcon Gold Corp. Die Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am 1.428 Hektar großen Konzessionsgebiet Bruce Lake (das „Konzessionsgebiet“) in der Goldregion Red Lake (Ontario). Das Konzessionsgebiet liegt nur 1,5 Kilometer nordöstlich des Konzessionsgebiets Pakwash im Besitz von Great Bear Resources und rund 11 Kilometer südöstlich der Grenze des berühmten Projekts Dixie von Great Bear (Abbildung 1).

Abbildung 1. Allgemeiner Lageplan des Konzessionsgebiets Bruce Lake von Portofino Resources.

David Tafel, CEO von Portofino Resources, kommentierte: „Angesichts des Erfolgs der Bohrungen von Great Bear (Projekt Dixie) und BTU Metals Corp. (Projekt Dixie Halo) nordwestlich von Bruce Lake verfügt Portofino - gemeinsam mit unserem aktuellen Konzessionsgebiet South of Otter im Nordosten – über ein gut gelegenes Liegenschaftspaket in einem sehr aktiven und wachsenden Explorationsgebiet bei Red Lake. Überdies sind wir der Ansicht, dass das Konzessionsgebiet Bruce Lake gut in unsere regional ausgerichtete Goldstrategie passt und unter Konzessionsportfolio maßgeblich ergänzt.“

Das Goldgebiet Red Lake liegt innerhalb desselben Gürtels und gilt weithin als eines der hochgradigsten Bergbaucamps der Welt. Bei Red Lake wurde aus 29 Goldminen rund 30 Millionen Unzen Gold gefördert. Die Goldmine Red Lake im Bergbaugebiet, die kürzlich von Evolution Mining Ltd. übernommen wurde, ist ein Untertagebaukomplex für Gold, der Berichten zufolge seit 1949 in Betrieb ist und bei einem Durchschnittsgehalt von 20 Gramm pro Tonne 25 Millionen Unzen Gold produzierte.

Neben den bekannten Goldlagerstätten beherbergt der Grünsteingürtel auch mehrere Eisen- und Nichteisen-Mineralvorkommen und -Minen. Die historische Eisenmine Griffith befindet sich direkt im Nordwesten des Konzessionsgebiets von Portofino. Die Mine Griffith war Berichten zufolge von 1968 bis 1986 in Betrieb und produzierte aus 78,8 Millionen Tonnen Roherz mit einem Durchschnittsgehalt von 23,9 % magnetischem Eisen 22,85 Millionen Tonnen Eisenerzpellets mit im Schnitt 66,7 % Fe.

Das Konzessionsgebiet Bruce Lake beinhaltet Gold-in-Boden-Anomalien, die im Rahmen von Erkundungs-Bodenprobenahmen durch Laurentian Goldfields Ltd im Jahr 2010 entdeckt wurden. Portofino hat das Vorkommen von regionalen Anomalien mit hoher Magnetfeldstärke festgestellt. Das Unternehmen hält dies für signifikant. Goldvorkommen in Zusammenhang mit gebänderten Eisenformationen stellen hervorragende Explorationsziele dar, insbesondere, wenn das Konzessionsgebiet in Verbindung mit einer magnetischen Anomalie Gold im Boden aufweist. Portofino beabsichtigt, diesen Explorationszielen genauer nachzugehen.

Portofino wird als Gegenleistung für das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile an den Claims Bruce Lake 650.000 Aktien an Falcon begeben. Darüber hinaus wird Portofino die zugrundeliegenden Zahlungen an die Inhaber der Claims übernehmen, die sich über die Optionslaufzeit von vier Jahren auf 52.000 Dollar belaufen. Die Claims sind gemäß dem zugrundeliegenden Abkommen Gegenstand einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 %. Portofino hat zudem zugestimmt, Falcon eine NSR-Lizenzgebühr von 0,5 % zu gewähren. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSXV Exchange.

