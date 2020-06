Besser hätte es für den Touristikkonzern TUI gar nicht in die neue Woche gehen können! Mit einem saftigen Gewinn startet TUI in die neue Woche und lässt alle Kritiker mit hängenden Gesichtern hinter sich. Dabei konnte sich das Wertpapier erneut über eine strategisch wichtige Marke heben und allen Aktionären zeigen, dass sie es noch drauf hat.

Am heutigen Montag kann sich TUI wieder richtig gut berappeln und gibt Vollgas. Das Wertpapier macht einen starken Schritt über die 4-Euro-Marke und nimmt automatisch den nächsten vollen Euro in Angriff. Die Kurstafel weist auf jeden Fall ein klares Zeichen auf, dass mit TUI noch zu rechnen ist. In Hannover dürfte man sich wieder nach all den Negativschlagzeilen beruhigt haben.

Für den Anleger ist dieser Aufschwung von 5,63 Prozent ein klares Kaufsignal. 0,223 Euro innerhalb von ein paar Stunden dürften jedem Aktionär gut zu Gesicht stehen. Und das Ende ist wahrscheinlich noch lange nicht erreicht. Sofern man mit dem Einstieg in diesen Anteilsschein geliebäugelt haben sollte, dürfte nach einem langen Tal nun der perfekte Moment sein!

Fazit: Kann TUI nochmal einen drauflegen? Oder geht es wieder bergab für den Touristikkonzern? Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.