„Krisensichere Rendite mit einem Immobilieninvest?“ Interview mit Alexander Bischof, Geschäftsführer der Epycos GmbH

Intro: Die Epycos GmbH ist Entwickler und Aufteiler von Betreiberimmobilien, vorwiegend Pflegeimmobilien. Mit 30 Jahren Erfahrung in Kapitalanlagen und über 10 Jahren in Pflegeimmobilien zählt die Epycos GmbH zu den Experten der Branche.

Aktienmärkte und Staatsanleihen weisen gerade in der Krise große Unsicherheiten und Volatilität auf. Welche Alternativen haben Privatanleger, um ihr Vermögen vor solchen gravierenden Krisen weitestgehend zu schützen?

Grundsätzlich raten wir für eine langfristige Geldanlage wie Altersvorsorge und Vermögensaufbau vorwiegend zu Sachwerten wie Immobilien und Aktien, da diese sicher vor Inflation schützen. Anlagen wie Festgeld, Anleihen etc. werfen zwar einen festen Zins ab, wenn dieser aber so tief wie heute oder gar negativ ist, liegt die Inflation darüber und der Anleger verliert Tag für Tag ein wenig von seinem Vermögen. Steigt die Inflation an, was aufgrund der exorbitanten Staatsverschuldung der Industriestaaten auf Dauer unausweichlich scheint, verschärft sich dieser Trend nochmals deutlich.

Aktien sind heute in Relation zu den Firmengewinnen, also bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis, etwa doppelt so teuer wie im langjährigen Durchschnitt. Wohnimmobilien sind, insbesondere in guten Lagen, extrem teuer und kaum noch rentabel. Aus diesem Grund empfehlen wir Pflegeimmobilien als sichere Geldanlage. Diese sind nicht nur preislich nach wie vor auf einem vernünftigen Niveau. Top Objekte bieten aufgrund der dauerhaft steigenden Nachfrage und der Koppelung der Miete an die Inflation einen hohen Werterhalt sowie eine sichere Rendite von 3,5 bis 4 %.

Welche Vorteile hat die Pflegeimmobilie als Kapitalanlage gegenüber der Vermietung einer Eigentumswohnung?

Neben den günstigeren Preisen ist vor allem die feste Vermietung an einen Betreiber über 20 bis 25 Jahre fast ohne Mietausfallrisiko zu erwähnen. Dazu kommt, dass der Betreiber für Nebenkosten, Hausmeister, Schönheitsreparaturen etc. verantwortlich ist, sodass der Eigentümer von diesen oft lästigen Arbeiten und Kosten verschont bleibt. Aber auch die Wertsicherung der Miete ist ein Vorteil, der nicht unterschätzt werden sollte. So ist bei guten Angeboten eine Klausel im Mietvertrag, welche die Mieterhöhungen fest an die Inflation koppelt und Nachverhandlungen dadurch unnötig macht.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die passenden Objekte und Betreiber aus?

Über die Jahre und durch reichlich Erfahrung mit Pflegeimmobilien haben wir die „Fünf Epycos-Kriterien“ entwickelt, nach welchen wir Pflegeimmobilien bewerten. Jede Immobilie befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen Standort, Bedarf, Wirtschaftlichkeit, politischem Rückhalt und Betreiberqualität. Epycos siebt hier rigoros aus und nur Pflegeheimprojekte, welche bei allen Kriterien weit überdurchschnittlich abschneiden, finden den Weg in unser Portfolio.

Worauf sollten Privatanleger bei der Auswahl der richtigen Pflegeimmobilie achten?

Natürlich sind der Standort, regionaler Bedarf und Qualität des Betreibers besonders wichtig. Aber Anleger vergessen gerne, auch einen Blick auf die anderen Angebotsparameter zu werfen. So liegen die Kosten für den Verwalter zwischen 140 und 450 Euro im Jahr. Das schlägt direkt auf die Rendite durch und hat über die Laufzeit von 25 Jahren und mehr einen großen Einfluss auf den Erfolg der Geldanlage. Dazu kommt, dass ein teurer Verwalter meist auch mit dem Verkäufer verbunden ist und im Ernstfall nicht die Interessen der Käufer gegenüber dem Verkäufer vertritt, sondern das Gegenteil. Deshalb arbeiten wir bei Epycos nur mit unabhängigen, erfahrenen Verwaltern zusammen, welche ohne Wenn und Aber die Interessen der Eigentümergemeinschaft vertreten.

Wie beeinflusst der Wandel und die „Vergreisung“ der Bevölkerung den Markt der Pflegeimmobilien?

Seit über 100 Jahren steigt die Lebenserwartung gleichmäßig an. Jedes zweite Mädchen, das heute zur Welt kommt, wird über 100 Jahre alt werden. Mit zunehmendem Alter steigt aber auch die Wahrscheinlichkeit, einen Pflegeplatz zu benötigen, stark an. Dieses Risiko liegt bei Menschen über 80 Jahren um ein Vielfaches höher als bei jenen darunter. Deshalb sagt das Bundesamt für Statistik für seinen gesamten Prognosezeitraum von 50 Jahren einen dauerhaft steigenden Pflegebedarf voraus.

Auch für eine gute Investition brauchen Anleger einen erfahrenen, qualifizierten Partner. Epycos steht für genau diese Attribute. Wir kennen den Markt für Pflegeimmobilien wie unsere Westentasche und stehen unseren Kunden vor und nach der Kaufentscheidung gerne mit Rat und Tat zur Seite. Denn bei jeder Investition gilt: Ein gutes Bauchgefühl bei der Anlageentscheidung darf nicht fehlen.