Deutsche Anleihen geben geringfügig nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich zu Wochenbeginn im Kurs nur wenig bewegt. Am Montagabend lag der richtungweisende Euro-Bund-Future geringfügig tiefer als am Freitag bei 176,64 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher mit minus 0,47 Prozent. In der Eurozone fiel der Anleihehandel insgesamt eher richtungslos aus.

Belastet wurden sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Dort sorgten am Nachmittag Daten vom US-Immobilienmarkt für Auftrieb. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe, ein Frühindikator für den Häusermarkt in den USA, sind im Mai in Rekordgeschwindigkeit gestiegen. Allerdings waren sie in der Corona-Krise auch massiv eingebrochen.