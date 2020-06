Die Bullen überrennen PLUG POWER heute regelrecht. So schießt die Aktie um rund fünfzehn Prozent nach vorne. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. PLUG POWER ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. Immerhin markiert der Titel ein neues 4-Wochen-Hoch. Bisher lag dieses Top bei 6,85 EUR. Bei PLUG POWER geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Allen Grund sich die Hände zu reiben haben dagegen PLUG POWER-Aktionäre.

Fazit: Bei PLUG POWER geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.