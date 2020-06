Schon am 22. April meldete die Kölner Sporttotal AG eine Verschiebung der Bilanzvorlage für das Jahr 2019. Vor mehr als zwei Monaten hieß es, dass der Geschäftsbericht spätestens am 30. Juni vorgelegt werden solle. Am Tag davor wird nach einer Meldung der Gesellschaft klar: Das wird nichts mehr. Erneut muss das Unternehmen den Bilanztermin verschieben und macht dafür die gleichen Gründe wie schon im April verantwortlich. ...