NAGA Group will Kapital erhöhen

Die NAGA Group plant eine Kapitalerhöhung im Volumen von 5 Millionen Euro. Das Unternehmen will hierzu gegen Bezugsrecht 2 Millionen neue Aktien zu jeweils 2,50 Euro emittieren. „Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 3. Juli 2020 und endet voraussichtlich am 16. Juli 2020”, kündigt die Gesellschaft an. Für neununddreißig Bezugsrechte lassen sich zwei neue NAGA Aktien beziehen. Schon heute solle eine Vorabplatzierung an ...