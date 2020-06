Über 70% Kursschub in einem Monat – folgt Kodiak Copper der Great Bear Story? Rio Tinto, Sandstorm Gold, Silver One, Mountain Province

Über 70% Kursanstieg bei Kodiak Copper in einem Monat. Dazu der Beginn des Phase-2-Bohrprogramm auf dem unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt. Beste Bezugspunkte zur Great Bear Resources und gute Vernetzung in der Branche, dürfte den Aktionären noch viel Freude bereiten. Was Sie unbedingt nochWeiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de