Im dreißigsten Jahr der Wiedervereinigung Deutschlands wird in den nächsten Wochen bis zum 3. Oktober noch öfter als sonst vom „Ende des Kalten Krieges“ oder auch der „Blockkonfrontation“ zwischen Ost und West die Rede sein. In einem Beitrag zur Schließung des legendären alliierten Sektorenübergangs „Checkpoint Charlie“ in der Friedrichstraße, wo sich im Oktober 1961 amerikanische

Der Beitrag „Kalter Krieg“ – vom historischen Terminus zum Kampfbegriff der Linken erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Georg Gafron.